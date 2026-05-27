この記事をまとめると ■港や埠頭ではコンテナや岸壁に物流を支える工夫がある ■港湾設備は安全性と効率性を徹底追求するものだ ■埠頭自体が巨大な物流システムとして機能している 何気ない港の風景に意味がある 港や埠頭を遠くから眺めると、巨大なクレーン、積み上がったコンテナ、行き交うトレーラーなどが目に入る。そして一歩その世界をのぞいてみると、港湾エリアは知らないことのオンパレード。何気なく見える、色、形