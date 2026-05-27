ＴＢＳ系「アッコとジャンボ」が２６日に放送された。歌手・和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおが「隠れた名店」を探す街ブラバラエティー。大物歌手＆若手芸人による異色コンビの、ほのぼのとした進行が人気となっているが、この日、和田は冒頭トークで「あたしが、ちゃんと言っとかな…。芸能界の仕組みを」と、ジャンボへのガチ注意があると切り出した。和田が「芸能界っていうのは決まりがあって。例えば『この番