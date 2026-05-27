【モデルプレス＝2026/05/27】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が5月25日、自身のTikTokを更新。ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）でカップル成立した大木遥翔（おおき・はると）との4周年記念ショットを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」交際4年カップル「頭に手添えてるのキュン」記念日ショット公開◆「今日好き」ゆいはるカ