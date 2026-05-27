「今日好き」ゆいはるカップル、交際4周年記念報告 密着2ショットに「美男美女で目の保養」「手添えてるのキュン」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が5月25日、自身のTikTokを更新。ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）でカップル成立した大木遥翔（おおき・はると）との4周年記念ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」交際4年カップル「頭に手添えてるのキュン」記念日ショット公開
ゆいは「4years… 4年目ってはやああすごおおww」とつづり、写真を投稿。海をバックにゆいの頭に大木が手を乗せ体を寄せ合っている写真や、車のなかで顔を寄せ合う仲睦まじい写真を披露している。またゆいは「まいにちたのしいありがとお」と、大木への感謝をつづっている。
この投稿には「4周年おめでとう」「推しカップル」「最強の2人」「ゆいはるカップル大好き」「素敵すぎるショット」「お幸せに」「美男美女で目の保養」「頭に手添えてるのキュン」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆいと大木は「初虹編」で出会い、2シーズンぶりの再会となった「小夏編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際4年カップル「頭に手添えてるのキュン」記念日ショット公開
◆「今日好き」ゆいはるカップル、4周年記念ショット公開
ゆいは「4years… 4年目ってはやああすごおおww」とつづり、写真を投稿。海をバックにゆいの頭に大木が手を乗せ体を寄せ合っている写真や、車のなかで顔を寄せ合う仲睦まじい写真を披露している。またゆいは「まいにちたのしいありがとお」と、大木への感謝をつづっている。
◆「今日好き」ゆいはるカップルの投稿に反響
この投稿には「4周年おめでとう」「推しカップル」「最強の2人」「ゆいはるカップル大好き」「素敵すぎるショット」「お幸せに」「美男美女で目の保養」「頭に手添えてるのキュン」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆいと大木は「初虹編」で出会い、2シーズンぶりの再会となった「小夏編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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