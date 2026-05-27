Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2.5」を2026年5月26日に発表しました。MAI-Image-2.5は第三者機関の「Arena」によって世界3位の性能と評価されています。MAI-Image-2.5 launches at No. 3 on Arena | Microsoft AIhttps://microsoft.ai/news/mai-image-2-5-launches-at-no-3-on-arena-ai/Microsoftは自社製AIシリーズ「MAI」の開発に取り組んでおり、2025年10月には初の自社開発画像生成AI「MAI-Image-1」を発表