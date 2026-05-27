Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2.5」をリリース、テキストからの画像生成で世界3位の実力
Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2.5」を2026年5月26日に発表しました。MAI-Image-2.5は第三者機関の「Arena」によって世界3位の性能と評価されています。
MAI-Image-2.5 launches at No. 3 on Arena | Microsoft AI
https://microsoft.ai/news/mai-image-2-5-launches-at-no-3-on-arena-ai/
Microsoftは自社製AIシリーズ「MAI」の開発に取り組んでおり、2025年10月には初の自社開発画像生成AI「MAI-Image-1」を発表しました。その後、2026年4月にはバージョンアップ版の「MAI-Image-2」と高速性を重視した「MAI-Image-2-Efficient」をリリース。今回登場したMAI-Image-2.5はMAI-Image-2と比べて画質や文字描画性能が大幅に向上したとアピールされています。
MAI-Image-2.5の作例が以下。MAI-Image-2.5は被写体やシーン構造、照明、大きさ、空間関係を高度に推論して洗練された画像を生成可能。画像内に指示通りの文字を描画する性能も優れています。
AIの名前を伏せた状態で人間に成果物の品質を評価させるウェブサービス「Arena(旧称：LMArena)」でのテキストから画像を生成するカテゴリの評価ランキングが以下。MAI-Image-2.5の順位は3位で、GoogleのNano Banana Proを超える性能と評価されました。
MAI-Image-2.5は2週間以内にMicrosoftの生成AIサービス「MAI Playground」で利用可能になる予定です。
MAI Playground
https://playground.microsoft.ai/