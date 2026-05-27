ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町は、アサガオをテーマにした寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea〜華凛〜」を、6月1日から8月31日まで販売する。夏の日差しに映えるアサガオが美しい季節。“夏の庭園に咲くアサガオ”をテーマに、イサキや車海老、とうもろこし、枝豆など、季節ならではの食材を活かした和のアフタヌーンティーを用意した。夏の庭園やアサガオの涼やかな色合いをアレンジ寿司で表現し、