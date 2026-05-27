■“セルフ疲れ”にも着目店内製麺・揚げたて天ぷらで差別化「焼肉きんぐ」などを展開する株式会社物語コーポレーションは5月27日、新業態「肉讃岐 もっちりうどん源次郎」の1号店を神奈川県座間市にオープンした。同社がうどん市場参入で打ち出したのは、「4玉まで同価格」「フルサービス」「店内製麺」「揚げたて天ぷら」といった差別化戦略だ。ロードサイドを軸に、将来的にはチェーン展開も視野に入れる。5月21日に開催した