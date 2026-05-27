ＴＢＳ系ドラマ「ずっとあなたが好きだった」（１９９２年）などで知られる女優の賀来千香子が２７日までにＳＮＳを更新。甥の俳優・賀来賢人の幼少期の写真を公開した。２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にＶＴＲ出演した賀来。スタジオゲストで出演した賢人への思いを語る一幕があった。インスタグラムを更新し、「こんにちは昨夜、５月２５日（月）放送の日本テレビ『しゃべくり００７』