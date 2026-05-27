ＴＢＳ系ドラマ「ずっとあなたが好きだった」（１９９２年）などで知られる女優の賀来千香子が２７日までにＳＮＳを更新。甥の俳優・賀来賢人の幼少期の写真を公開した。

２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にＶＴＲ出演した賀来。スタジオゲストで出演した賢人への思いを語る一幕があった。

インスタグラムを更新し、「こんにちは 昨夜、５月２５日（月）放送の日本テレビ『しゃべくり００７』にＶＴＲ出演させていただきました！甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演ＮＧ”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね なので、そんな風にしていたのですが…楽しい番組ですし、こういう機会があってもいいのかしら、と出演を決めました」と出演の意図を明かした。

「『母の日』に、家族でお寿司を食べたばかりなんですけど、カメラの前はね、何だかやっぱり不思議な感じ 頑張ってる姿は嬉しいし、家族との幸せそうな姿は微笑ましいし、ただとにかく忙しいので、身体に気をつけてと願っています 賢人がこれまで素敵な方達に出会い、支えていただいている事にも感謝しました 可愛い甥のこの写真は宝物“本当に二人共、大きくなりました”と、やっぱりおばバカかしらね〜御覧下さり、どうもありがとうございました」と続け、イエローのカーディガンに白のパンツ姿の衣装ショットを披露した。

千香子は大学在学中から雑誌「ＪＪ」のモデルとして活躍。佐野史郎と共演したＴＢＳ系ドラマ「ずっとあなたが好きだった」や「誰にも言えない」（９３年）が話題となった。