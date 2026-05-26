◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が代打で中犠飛を放った。２―８の８回無死一、三塁から浅野に代わって打席へ。カウント２―２から低め１３９キロスプリットをバットに乗せ、飛距離十分の中犠飛で反撃の１点をチームにもたらした。坂本の打点は、通算３００号のサヨナラ３ランを放った１３日の広島戦（福井）以来となる。頼れるベテランが試合終盤に存在感を