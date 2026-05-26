Ⓒ2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-」製作委員会 SUPER BEAVERの結成20周年の舞台裏に迫るライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』（公開中）の声出しOKの応援上映開催が決定した。6月4日19時の回、TOHO シネマズ新宿（東京）、ミッドランドスクエアシネマ（愛知）、TOHO シネマズなんば（大阪）で実施される。併せて応援上映指南映像が公開さ