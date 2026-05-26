実際の株式市場の値動きと連動したメッセージ。しかし、それも犯人によるワナでした。県内に住む男性（60代）が、SNSで知り合った相手からの、うその投資話で、約2500万円をだまし取られていたことがわかりました。SNS型投資詐欺の被害にあったのは、県内に住む男性（60代）です。県警によりますと、男性は今年1月ごろ、インターネットを閲覧中に投資や資産運用に関するSNSのグループを見つけました。グル