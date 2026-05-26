カーニバル・ジャパンは、韓国観光公社と訪韓クルーズ観光の拡大を目的としたパートナーシップを締結した。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」が運航する日本発着クルーズで、2028年度末までに訪韓外国人観光客30万人の誘致を目標に掲げる。具体的な協力内容は、乗客・乗務員の上陸率拡大と寄港地での消費促進、釜山・済州島など寄港地別の高付加価値ツアーや周辺地域の観光商品開発、シャトルバ