韓国発のインディー・バンドとしてグローバルな成功を収めている3人組バンド、wave to earthの来日公演開催が11月に東京と大阪で決定した。2019年のデビュー以来、ドリーミーで没入感あふれるサウンドで世界中のリスナーを魅了し、Spotify月間リスナー数は700万人を突破。代表曲「seasons」は累計5億回再生を超え、2024〜2025年にかけては北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア各地で100公演以上を開催。Lollapalooza Chicago