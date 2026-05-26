【モデルプレス＝2026/05/26】元乃木坂46の秋元真夏が5月25日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元乃木坂キャプテン「一瞬誰かと」印象ガラリの明るめヘア◆秋元真夏、新ヘアカラー披露秋元は「夏だから明るくした」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。落ち着いたダークトーンのヘアカラーから、軽やかで明るい雰囲気のハイトーンカラーにイメージチェンジした姿を公開