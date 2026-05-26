ヤマハ発動機は6月17日より、同社が参戦する「鈴鹿8時間耐久ロードレース(以下、鈴鹿8耐)」に関連した展示およびイベント『Full Throttle!YAMAHA RACING!』を、横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」にて開催する。Yamaha E-Ride Base、鈴鹿8耐応援特別企画『Full Throttle!YAMAHA RACING!』同イベントは、鈴鹿8耐をテーマに、車両展示や映像体験を通じて二輪車レースの魅力を発信するもの。8時間の長時間にわたり繰り広げら