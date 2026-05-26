記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で初開催全国各地から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向けエアー遊具など飲食以外のコンテンツも充実 畜産肉・魚肉・果肉をテーマに全国の美食が一堂に集まるグルメイベントが、大阪に初上陸します。Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」が、2026年5月22日か