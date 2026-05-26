21:30ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演 22:00スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、記者会見 27日 2:00米2年債入札（690億ドル） 月例経済報告（5月） テキサス共和党上院議員予備選決選投票 トランプ米大統領、健康診断・歯科検診 クアッド（米国、日本、豪州、インド）外相会合（インド） UBSアジア投資会議（香港、29日まで） ※予定は変更されることがあります。