中国のAI企業であるDeepSeekは2026年4月にDeepSeek-V4シリーズを発表し、期間限定でAPI料金の75％割引きキャンペーンを実施していました。この割引きが永遠に続くことが発表され、DeepSeek-V4-Proがコストパフォーマンスに優れたモデルとして注目を集めています。Models & Pricing | DeepSeek API Docshttps://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricingDeepSeekは2026年4月24日に「DeepSeek-V4」を発表しました。DeepSeek-V4