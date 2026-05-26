中国製高性能AI「DeepSeek-V4-Pro」の75％割引が永続化される、DeepSeek専用設計のコーディングエージェント「Reasonix」にも注目が集まる

中国製高性能AI「DeepSeek-V4-Pro」の75％割引が永続化される、DeepSeek専用設計のコーディングエージェント「Reasonix」にも注目が集まる