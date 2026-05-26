『Octane』UKの愛車日記・番外編。今回はUK版編集部に寄せられた、読者のクラシックカーとの思い出を紹介する。【画像】若き日の父が乗っていたミニと瓜二つのミニは父へのオマージュ（写真3点）1960年代後半のこと、私の父（ドン・ウェッブ）は、チチェスターにあるフォードのディーラー、D・ロウ・アンド・カンパニー社の板金工場「オートボディ・リペアーズ」で、副店長を務めていた。1968年のある日、マルーンカラーのモーリス