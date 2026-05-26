歌手・松崎しげるが、2015年より9月6日（クロの日・松崎しげるの日※日本記念日協会認定）に開催している音楽フェス『黒フェス』が今年も開催される。【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバー今年は、松崎が77歳を迎える年であり、喜寿を迎える記念イベントになる。出演者は、松崎をはじめ、レギュラーメンバーでもあるももいろクローバーZ、手越祐也が率いるロックバンド・T.N.Tの出演のほか、昨年の『第67回