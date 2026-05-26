外務省は、FIFAワールドカップ2026の開催に伴い、注意を喚起する広域情報を発出した。治安面では、カナダでは旅行者を狙った置き引きや車上ねらいの発生率が高く、メキシコではけん銃やナイフ等を用いた強盗や外国人を狙った誘拐が多発しているほか、対立する犯罪組織による銃撃戦が頻繁に発生している。メキシコでは4月8日に、犯罪組織の活動が活発な一部地域の危険レベルが引き上げられている。アメリカでもけん銃やナイフ等を用