世界中で愛されるアニメキャラクター“ベティーちゃん”を主人公にした新作ミュージカルで、宝塚歌劇団退団後、初の舞台にして主演に挑む礼真琴。共演には、礼が尊敬する宝塚の先輩・柚希礼音が、天体物理学者のヴァレンティーナ役で出演。元星組トップスター同士、プライベートでも仲のいい2人に、共演への思いを聞いた。【写真】完全再現！？ベティ・ブープを演じる礼真琴がキュートすぎる柚希礼音は太陽でパワースポット？─