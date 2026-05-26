俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜後9：00）にゲスト出演。叔母の俳優賀来千香子（64）を共演NGにした理由を明かした。【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人コンプレックスから共演NGにしていたという。その理由について「叔母が女優でして、自分がまだ名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題