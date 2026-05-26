ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が２月９日に発売した自身初の写真集「Ｌａｔｉｄｏ」（集英社刊）と特典が同封された「菊池風磨３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙプレミアムＢＯＸ【初回限定版】」が、オリコン「上半期“本”ランキング２０２６」のジャンル別「写真集」男性ソロで１位を獲得したことが２６日、分かった。期間内で売り上げ５．１万部を達成し、写真集ジャンル全体でも３位となった。発売直後の２月１６日付「