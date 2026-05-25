新年早々、ミュージシャンのIZAMと女優の吉岡美穂が離婚を発表し、衝撃を与えた。離婚発表から5カ月が経ち、吉岡が元夫との現在の関係を語り、注目を集めている。吉岡は2006年にIZAMと結婚し、2007年に長男、2008年に次男、2010年に長女を出産し、バラエティ番組で夫婦関係を語ることが多かった。ただ、1月1日、吉岡は自身のInstagramにIZAMと連名の文書をアップし、離婚を報告。今回、離婚後の生活を語ったのだ。「5月23日の