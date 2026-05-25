タレント薬丸裕英（60）が25日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。5歳の孫について語った。長男夫婦と5歳の孫は日本在住で、MCの黒柳徹子に「孫はかわいい？甘やかす？」と聞かれ、「甘々じいじって言われてますね」と明かした。そして「やっぱ子どもじゃないので。しつけは親がすればいいので、本当に甘やかしてますね。たまにしか会わないので、嫌われたくないのでほんと甘々ですね」と語った。5歳の孫は