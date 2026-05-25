プレスルームの長机にテーブルクロスがかけられ、お皿のうえにおにぎりやサンドイッチが並ぶ。セミファイナルの試合前、大阪ブルテオンからの差し入れだった。海外での取材時にはプレスルーム内に軽食が並ぶことや、昨年のフィリピンでの世界選手権ではサーブしてくれるスタッフもいるケータリングが用意されていたこともるが、日本ではほとんどない。大げさではなく、取材陣から感嘆の声が上がっ