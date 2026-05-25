「新型フェアレディZ」まもなく発売！日産を代表する純ガソリンスポーツカー「フェアレディZ」の現行モデル（RZ34型）は、歴代の意匠を散りばめた美しい佇まいと、3リッターV型6気筒ツインターボエンジンがもたらす力強い走りで多くのファンに愛されています。このフェアレディZが2026年夏にマイナーチェンジを控えていることがアナウンスされ、現在大きな注目を集めています。【画像】これが「フェアレディZ」マイチェンモデ