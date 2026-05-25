◇ナ・リーグドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利し、連勝でカード勝ち越しを決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は無失点記録を38イニングに伸ばした救援陣を称えた。この日は先発した山本由伸が7回7安打1失点の粘投で4勝目。8回はクラインが、9回はスコットが相手打線をいずれも3者凡退に封じて勝利に導いた。救援陣の無失点記録