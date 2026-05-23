劣悪な環境で犬や猫39匹を飼育するなど虐待したとして、動物愛護団体の代表の女が逮捕されました。自宅には少なくとも30匹以上の動物の死骸が散乱。犬や猫を保護どころか劣悪な環境で飼育していたのはなぜなのでしょうか。

【写真を見る】多頭飼育崩壊で「洗濯物が干せない」近隣に散乱する動物の毛

死骸が散乱 動物愛護団体代表を逮捕

ペットが増えすぎて世話ができなくなる多頭飼育崩壊。逮捕されたのは、動物愛護団体の代表でした。



動物愛護法違反の疑いで逮捕された丸ノ内留実容疑者（47）。犬や猫39匹を劣悪な環境で飼育し、病気やけががあるにも関わらず、適切な処置をせずに虐待した疑いが持たれています。

玄関前には大量のケージが…



丸ノ内容疑者は動物愛護団体の代表を務めていて、10年ほど前から、行き場を失った犬や猫の保護を始めたといいます。



団体のホームページには…



「保護した犬猫たちを新しい家族へと繋ぎ、殺処分をなくすべく活動しております」

しかし、2025年12月、品川区から通報があり、警視庁が自宅を家宅捜索したところ、少なくとも30匹以上の動物の死骸が散乱。犬や猫を保護どころか、劣悪な環境で飼育していたことが明らかになりました。

近所の人は…

近隣住民

「暴れるような鳴き声。2時間3時間 永遠っていうか」

「この辺の人はみんな洗濯はもう外に干せない。においと毛だらけになってしまう。玄関の前、3日間ぐらいでこれだけ犬の毛が溜まる」

丸ノ内容疑者「片付け ばかばかしくなった」

なぜ、動物愛護団体の代表が「多頭飼育崩壊」に陥ったのでしょうか？



丸ノ内容疑者は調べに対し、容疑を一部否認した上で、「同居していた息子が家から出て行き、自分1人で世話をすることになったが、片づけるのがばかばかしくなった」



1階の風呂場で生活していたという丸ノ内容疑者。動物取り扱い業の登録をせずに活動していたということで、警視庁が実態を調べています。