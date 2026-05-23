¥È¥é¥ó¥×¤¬Ž¢Ç¤¤»¤ëŽ£¤È"Êª²Á¤ÎÈÖ¿Í"¤ò¸ü¶ø¡ÄÍø²¼¤²¤·¤Æ¤âŽ¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âµÍ¤à¿·FRBµÄÄ¹¤È¤ÎŽ¢Ìª·î´Ø·¸Ž£¤ÎËöÏ©
¢£Ìª·î´Ø·¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥·¥åFRB
5·î22Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¡Ê¸µFRBÍý»ö¡Ë¤¬¿·µÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£8Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ëÂÎÀ©¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Î¸òÂå·à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢FRB¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤µðÂçÁÈ¿¥¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÁ°µÄÄ¹¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤â¡Ö¸½ºß¤ÎFRB¤Ï¸¢¸Â¤ò³ÈÂç¤·²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÖFRB¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î¡ÖÈîÂç²½¤·¤¿FRB¤ÎÌò³ä¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î»ØÌ¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¿·µÄÄ¹¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤òºÅ¤·¡¢¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤Ï¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î¸ü¶ø¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëÂÎÀ©¤«¤é²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤¯»°¤Ä¤ÎÀ¯ºö¡¦²þ³×Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤òÍø²¼¤²¤ÎÍýÏÀÅª»ÙÃì¤Ë
Âè°ì¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÍýÏÀÅª»ÙÃì¤À¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÍø²¼¤²Í×µá¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤Ç¤¢¤ë¡£AI³×Ì¿¤¬´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¡¢¶¡µëÎÏ¤¬¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢FRB¤ÏÍø²¼¤²¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤éÀ¯¸¢¹â´±¤È¤â´°Á´¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖAIÍø²¼¤²ÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î¸½¼Â¤«¤éÌ·½â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢AI³×Ì¿¤¬¿Ê¤à²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅÅÎÏÌÖ¤Ø¤ÎµðÂç¤ÊÅê»ñ¼ûÍ×¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤Î´üÂÔ¼ý±×Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ñ¶â¼ûÍ×¤â¶¯¤Þ¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÐºÑ¤òÇ®¤·¤âÎä¤Þ¤·¤â¤·¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©¶âÍø¡×¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢FRB¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò¹â¤á¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¼«¿È¤â¡¢µÄ²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÄ°²ñ¤Ç¤Ï¡ÖAI¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤êÄ´ºº¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¼çÄ¥¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¼å¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇAIÍø²¼¤²ÏÀ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ë¤«¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÎÌÅª´ËÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤È¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÊÉ
ÂèÆó¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ËÂçÎÌ¤Ë»ñ¶â¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡ÖÎÌÅª´ËÏÂ¡ÊQE¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÝ¤Ë¹ñºÄÅù¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊQE¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¤³¤ì¤¬À¯ÉÜ¤Î³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¡¢FRB¤¬¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ò²áÅÙ¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤ÎËÄÄ¥¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òºî¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¥Þ¥Í¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¡ÖFRB¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ·Êµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ÎÊÉ¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëÂÎÀ©²¼¤Ç¤¹¤Ç¤ËQE¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤ÎÀµ¾ï²½¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Î»ñ¶âÍ¾¾ê¤Ï¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¶âÍ»µ¬À©¤ò´Ë¤á¤ë¤Ê¤É¤Î²þ³×¤òÈ¼¤ï¤º¤ËµÞ·ã¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È°µ½Ì¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã»´ü¶âÍø¤ÎµÞÆ¤ä´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£Æñ¤ò¾·¤¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é¤ÎµÞ·ã¤Ê»ñ¶â°ú¤ÍÈ¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤Î°µ½Ì¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¶âÍ»»Ô¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸«Ä¾¤·
Âè»°¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ô¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êË¡¤À¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î²þ³×¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢FRB¤ÎÀ¯ºö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÂÎÀ©²¼¤ÇÄêÃå¤·¤¿¡Ö¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊFOMC»²²Ã¼Ô¤¬¾Íè¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡Ë¡×¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤ä¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ê¾Íè¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Î»Ø¿Ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼¨¤¹¤³¤È¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¾Íè¤Î¹ÔÆ°¤òÉÔÉ¬Í×¤ËÇû¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÀ¯ºö±¿±Ä¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¬ÇÑ»ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖFRB¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Åê»ñ²È¤ÏÀ¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Î¥Ö¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ô¾ì¤¬²á¾êÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¯·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇFRBÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÆâÉô¤«¤éÈ¿È¯¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£FRBÆâÉô¤Î°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤·¡¢¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤â¼º¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÍ½¸«²ÄÇ½À¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£»î¤µ¤ì¤ë¡ÖÃæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÂÎÀ©¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Â¤â¤È¤Ç¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¹¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹çµÄÀ©¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ëFRB¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÍø¾å¤²¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤ÇºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ø·¸¡×¤À¡£²¾¤ËÍø¾å¤²¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íø²¼¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤ÎÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤¬ºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤Ë°ÅÅ¾¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¡ÖÍø²¼¤²¡×¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¡×¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤ä¤Ï¤êFRB¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Åö½é¤«¤éº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤À¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢2008Ç¯¤ÎÀ¤³¦¶âÍ»´íµ¡¤ÎºÝ¤ËFRBÍý»ö¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°ÍÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊýºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤Î°µÎÏ¤òÏÂ¤é¤²¡¢FRBÆâ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÉ÷¸«·Ü¡×¤³¤½¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤Î´é¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼çÄ¥¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÉ÷¸«·Ü¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½ÀÆðÀ¤³¤½¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇFRBµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»Ä¤¹¤«¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¤ò¤É¤ì¤À¤±°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤éÀ¯¸¢Ãæ¿õ¤È¹ª¤ß¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤ò»à¼é¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
üâ¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2005Ç¯ÆüËÜ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡¢¹ñºÝ·ÐºÑÄ´ºº¤ä¶âÍ»»Ô¾ìÄ´ººÅù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥ÄÆþ¼Ò¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼Åù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯°ËÆ£Ãé¾¦»öÆþ¼Ò¸å¡¢°ËÆ£ÃéÁí¸¦¤Ø½Ð¸þ¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£London School of Economics and Political Science¡ÊLSE¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ üâ¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ë