【モデルプレス＝2026/05/21】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が21日、都内にて開催された「イサックトーストソース ＆ ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に出席。メンバーに食べさせたいものを明かした。【写真】当選した550人のファンの前に現れたKPOPトップアイドル◆MINGYU「WONWOOさんとSEUNGKWANさんに食べさせたいです」韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトース