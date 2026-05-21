２１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６４．６０ポイント（１．０３％）安の２５３８６．５２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２９．８１ポイント（１．５１％）安の８４７５．３２ポイントと続落した。ハンセン指数は４月２日以来、約１カ月半ぶりの安値を付けている。売買代金は２９８５億５２４０万香港ドル（約６兆６３５億円）に拡大した（２０日は