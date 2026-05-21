米国オハイオ州のロックバンドSoftspokenが6月、約2年ぶりの来日ツアー＜Softspoken Japan Tour 2026＞を開催する。同ツアーは＜赤羽 ReNY alpha 7th Anniversary「Alpha Dope FEST.」＞への出演を含む東名阪全4公演の規模で行われるもの。6月19日に東京・新宿Cat’s hole、6月20日に東京・赤羽ReNY alpha、6月21日に愛知・名古屋 今池GROW、6月23日に大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINを巡る予定だ。バンド初音源「Shorelines」(2016年)