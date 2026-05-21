「まずは手軽な『せどり』から」——そんな軽い気持ちで始めた副業は、時給換算で数百円という報われない消耗戦だった。資金のない大学生がブックオフを回り、イベント集客に時間を費やして痛感した「ビジネスの残酷な現実」。Web集客を主軸に年商10億超えの事業を作り、事業売却を経験した古瀬貴将氏。X（旧Twitter）では「サーモン」というアカウント名で発信する彼は、「真面目な会社員ほど、努力の方向性を間違