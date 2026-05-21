岐阜大学は、長期間にわたり無断欠勤を繰り返した 50代の男性准教授を懲戒解雇しました。 【写真を見る】長期間にわたり“無断欠勤”繰り返した大学の50代男性准教授 出勤要請や業務上の連絡にも応じず ｢職責果たさず就業規則に違反｣ 懲戒解雇 岐阜大学 懲戒解雇されたのは、岐阜大学大学院医学系研究科の50代の男性准教授です。 岐阜大学によりますと男性准教授は、おととし7月から去年2月中旬までの間に正当な理由がないにも