横浜DeNAを3タテし、6連勝（5月19日時点で7連勝）と勢いに乗る阿部巨人。リリーフ陣による「鉄壁の継投」で辛くも接戦をモノにしてきているが、先発投手が早々と降板する現状に、レジェンドからは厳しい声が上がっている。【写真】同学年だけに話も弾んだ？ 阿部巨人に言いたい放題の昭和レジェンド投手5月17日の試合で5勝目を挙げたドラフト1位ルーキーの竹丸和幸。期待以上の活躍を見せているようにも映るが、14日と16日に公