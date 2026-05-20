10月放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）の公式Instagramフォロワー数が、放送開始の5ヵ月前という異例のタイミングで10万人を突破した。【写真】『俺たちの箱根駅伝』新キャストに伊藤沙莉が発表公式Instagramでは、再生数100万回を超えるコンテンツも続々登場。主演・大泉洋の解禁とともに公開されたティザー映像や、ランナー役の小林虎之介が公道を使用した大規模な駅伝シーン撮影への感謝を語