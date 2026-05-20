大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』公式Instagramが放送前にフォロワー数10万人突破
10月放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）の公式Instagramフォロワー数が、放送開始の5ヵ月前という異例のタイミングで10万人を突破した。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』新キャストに伊藤沙莉が発表
公式Instagramでは、再生数100万回を超えるコンテンツも続々登場。主演・大泉洋の解禁とともに公開されたティザー映像や、ランナー役の小林虎之介が公道を使用した大規模な駅伝シーン撮影への感謝を語る動画などが100万回超えを達成している。
大泉洋も、さらに未発表のキャストがまだ多く控える中での大台突破に「放送開始前なのにすごい」と驚きのコメント。5月19日に解禁されたばかりの本作のヒロイン・伊藤沙莉の発表前に10万人を突破したことについても、「沙莉ちゃんもまだ発表前なのに!?」と驚きを隠せない様子を見せた。
さらに、自身が出演する動画の再生数が伸びていることについては、「この間、カミサンが見てたんですよ。家で“俺の声がするな”と思ったら、“なんか上がってるよ”って。カミサンにまで届くぐらいだから、好評なのかもね」と、自宅でのほほえましいエピソードも披露。「100Kフォロワー突破」の旗を手に笑顔を見せながら、「さらに20万人、30万人と増やしていきたいですね」と意気込みを語った。
本作は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した同名小説を実写ドラマ化。
物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのかｰｰ 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが同時進行で描かれる。
連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月放送予定。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』新キャストに伊藤沙莉が発表
公式Instagramでは、再生数100万回を超えるコンテンツも続々登場。主演・大泉洋の解禁とともに公開されたティザー映像や、ランナー役の小林虎之介が公道を使用した大規模な駅伝シーン撮影への感謝を語る動画などが100万回超えを達成している。
さらに、自身が出演する動画の再生数が伸びていることについては、「この間、カミサンが見てたんですよ。家で“俺の声がするな”と思ったら、“なんか上がってるよ”って。カミサンにまで届くぐらいだから、好評なのかもね」と、自宅でのほほえましいエピソードも披露。「100Kフォロワー突破」の旗を手に笑顔を見せながら、「さらに20万人、30万人と増やしていきたいですね」と意気込みを語った。
本作は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した同名小説を実写ドラマ化。
物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのかｰｰ 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが同時進行で描かれる。
連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月放送予定。