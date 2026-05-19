ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりガソリンが入りにくくなっている。 5月19日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、桃山学院大学教授の小嶌正稔さんにこの問題について伺った。 大竹「小嶌さんはどういうことを研究なさっているんですか？」 小嶌「石油の流通システムを研究してまして、若い頃は石油会社で色んな経験をさせていただいたので現場を知っています。そして今は理論を勉強し