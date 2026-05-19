マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任する意向のようだ。イギリス『BBC』など複数メディアが報じている。現行契約は2027年6月30日までだが、クラブ内部では今夏の退任を前提とした動きが進んでいるという。後任候補の最有力として、過去にシティでグアルディオラ監督の下で働いた元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカ氏の名前が挙がっている。元スペイン代表のグアルディオラ監督は