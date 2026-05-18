大人かわいいスマホアイテムが登場するよ〜！（写真）【Marimekko】新作スマホアイテムフィンランド発のデザインハウス「Marimekko（マリメッコ）」と、テックアクセサリーブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」による初コラボコレクションが登場！今回は2026年5月18日（月）より発売される「Marimekko x CASETiFY」コレクションに大注目しました♪「Marimekko x CASETiFY」コレクション、ラインナップは？今回のコレクション