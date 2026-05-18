「マリメッコ」が新作スマホアイテムに！人気ブランドとのコラボレーションがかわいすぎるよ〜♪

大人かわいいスマホアイテムが登場するよ〜！

（写真）【Marimekko】新作スマホアイテム

フィンランド発のデザインハウス「Marimekko（マリメッコ）」と、テックアクセサリーブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」による初コラボコレクションが登場！

今回は2026年5月18日（月）より発売される「Marimekko x CASETiFY」コレクションに大注目しました♪

「Marimekko x CASETiFY」コレクション、ラインナップは？

今回のコレクションでは、マリメッコを代表する「Unikko（ウニッコ）」をはじめ、最新のフローラルプリントである「Kukasta kukkaan（クカスタ クッカーン）」と「Lemmitty（レッミッティ）」、そして定番のマリメッコのロゴを採用した4つのプリントが採用されています。

身のまわりをぱっと明るく彩ってくれそうな華やかな花柄デザインです。

ラインナップは、スマホケースを中心に、iPadケースやブレスレットストラップなど幅広く展開。

スマホケースはApple、Samsung、Googleのデバイス対応アイテムがラインナップされているのがうれしい！

立体的なウニッコデザインのグリップスタンドや、アクセサリー感覚で楽しめるブレスレットストラップもめちゃくちゃかわいいんです♪

「Kukasta kukkaan」パターンのアクセサリーは、ブラッシュピンク、スカイブルー、フォレストグリーンを鮮やかに組み合わせたミックスカラーと、より落ち着いたブラック、ホワイト、グレーの色調を基調としたトーンの2種類のカラーバリエーションで展開されますよ。

存在感たっぷりのフラワープリントはデザインパターンによって表情を変えるので、お気に入りのデザインをファッション感覚で選べそう。

いつものスマホにプラスするだけで、ぐっと気分が上がりそうなかわいさです。

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「Marimekko×CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年5月18日（月）17:00より発売開始！

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でも購入ができますよ。

毎日持ち歩きたくなる、おしゃれなテックアクセサリーを探している人はチェックしてみて♪