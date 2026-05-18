中東情勢の緊迫が続く中、エブリイでは県内への影響をシリーズでお伝えしています。鶏肉やタマゴなど食材価格の高止まりが続いています。唐揚げやオムライスの大盛りで人気を集める富山市の食堂も、仕入れ価格の上昇に苦悩しています。店を守ろうと奮闘する姿を取材しました。「いらっしゃいませ！どうぞ！」富山市大沢野地域にある「大衆食堂島田」。１９７８年に創業し、地元の人たちに愛されてきた食堂です。この店で