文化放送では、現役文芸編集者である黒岩里奈がパーソナリティを務める特別番組『黒岩里奈のあれこれ編集会議！』を、5月21日（木）午後7時00分から生放送する。 当番組は、「社会的関心事」から「日常生活のひっかかり」まで、話題の大小を問わない「気になる」をテーマに語り合うラジオトークプログラム。 現役文芸編集者にとっては日常の「編集会議」を、今回はラジオ番組として開催する。リスナーか