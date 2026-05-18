

文化放送では、現役文芸編集者である黒岩里奈がパーソナリティを務める特別番組『黒岩里奈のあれこれ編集会議！』を、5月21日（木）午後7時00分から生放送する。

当番組は、「社会的関心事」から「日常生活のひっかかり」まで、話題の大小を問わない「気になる」をテーマに語り合うラジオトークプログラム。

現役文芸編集者にとっては日常の「編集会議」を、今回はラジオ番組として開催する。リスナーから気になる「あれこれ」を寄せてもらい、当番組の「編集会議」で、多角的な視点で深掘りし、ともに思考していき、リスナーの「気になる」が「明日への気づき」に変わる、特別な60分間となる。

パーソナリティを務めるのは、‟りなくろ“こと黒岩里奈。

黒岩がラジオ番組のメインパーソナリティを務めるのは、今回が初となる。

黒岩は、1990年生まれの現役文芸編集者。東京大学文学部国文学研究室卒業ののち、KADOKAWAを経て、2020年文藝春秋入社。『青くて痛くて脆い』（著：住野よる）、『指先から旅をする』（著：藤田真央）、『令和元年の人生ゲーム』（著：麻布競馬場）、『婚活マエストロ』（著：宮島未奈）などを担当しています。夫・安野貴博の都知事選での選挙活動における「チーム安野」の取り組みも話題に。

また、パートナーを務めるのは、文化放送『武田砂鉄 ラジオマガジン』（月～木曜日 午前8時00分～11時30分）にレギュラー出演中のフリーアナウンサー・西村志野。

初共演となる黒岩里奈との掛け合いも必聴。

番組では、「りなくろさん（黒岩里奈）と話してみたいこと」をリスナーから募集中。

「要約ブームってどう思う？」「結婚ってなんでするの？」「“頭がいい”ってどういうこと？」「寂しくなったらどうすればいい？」など、「社会的関心事」から「日常のひっかかり」まで、気になる「あれこれ」を募集する。

黒岩に聞いてほしいことや、メッセージ、「ふつおた」も大歓迎。

メールの宛先 special@joqr.net（件名は「りなくろさんと話してみたいこと」、または「ふつおた」と明記）

【特別番組概要】

■番組名：『黒岩里奈のあれこれ編集会議！』

■放送日時：5月21日（木）午後7時00分～8時00分 ※生放送

■出演：

黒岩里奈（文芸編集者）

西村志野（フリーアナウンサー／文化放送『武田砂鉄 ラジオマガジン』番組パートナー）

■メールアドレス： special@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #りなくろあれこれ