球団公式Xが公開米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が、球団公式Xの“告知映像”に登場。食べ物を頬張り、自らの姿がデザインされたTシャツを纏ったユニークな映像が注目を浴びている。突然現れた。カメラ越しにドアップで映った岡本。黙々と食べていたのはメキシコ発祥の伝統食ケサディーヤのようだ。着用した青いTシャツには「KAZUMA OKAMOTO」の文字が躍り、自身の姿もプリント。まるでCM映像のようで、カメラ目線